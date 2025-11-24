إذاعة القرآن الكريم تحيى الذكرى 45 لرحيل الشيخ الحصري

(أ ش أ):

أحيت إذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم ذكري القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ، حيث بثت الإذاعة تلاوات وأحاديث نادرة بصوت الشيخ الحصري.

كما استضاف الإذاعي إسماعيل دويدار السيدة ياسمين الحصري كريمة الشيخ محمود خليل الحصري، والقارئ الشيخ أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية ، وذلك للوقوف على أهم المحطات فى حياة الشيخ ومسيرته مع القرآن الكريم ، وتضمن الحوار مواقف نادرة مع الشيخ الحصري، تمت إذاعتها لأول مرة.

يُذكر أن الشيخ محمود خليل الحصري قد ولد عام 1917 في محافظة الغربية ، وفي عام 1980 رحل بعد رحلة عظيمة في خدمة القرآن الكريم ، والمدرسة المصرية للتلاوة.