الدولة لن تتهاون.. حمدي رزق: الجولة الانتخابية الحالية ستكون أكثر انضباطًا ونزاهة

كتبت- داليا الظنيني:

07:00 م 24/11/2025

حمدي رزق

أكد الإعلامي حمدي رزق، أن المؤشرات الأولية للجولة الانتخابية الحالية تُظهر تحسنًا ملحوظًا في مستويات الانضباط والنزاهة مقارنة بالجولة الأولى، مشددًا على أن العملية تجري تحت أنظار رقابية مشددة تتابع أدق التفاصيل.

وقال "رزق"، خلال تغطيته الخاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة "صدى البلد": "إن التقارير الواردة من وزارة الداخلية لم تُسجّل سوى مخالفتين بسيطتين على الرغم من الكثافة الكبيرة للناخبين والطوابير الممتدة أمام اللجان الانتخابية".

وأضاف أن هذه الجولة تأتي في ظل ظروف استثنائية، متأثرة بالدروس المستفادة من المرحلة الأولى، مشيرًا إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات في 19 دائرة فردية خلال ديسمبر القادم كخطوة تصحيحية مهمة.

وتابع الإعلامي حمدي رزق: "إن المواقف الواضحة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أي مخالفات انتخابية قد أحدثت فارقًا جوهريًا"، مؤكدًا أن رسالة الرئيس كانت حاسمة وواضحة للجميع.

وأكد رزق أن تصريحات الرئيس التي أكد فيها احترام استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وتأكيده على تحملها المسؤولية الكاملة في إدارة العملية الانتخابية، قد أسهمت في تعزيز الثقة في نزاهة الاستحقاق الديمقراطي.

حمدي رزق انتخابات مجلس النواب 2025

