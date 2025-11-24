وزير الصحة يبحث مع مسؤول سعودي تعزيز التعاون في التعليم الطبي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور حسين بن عبدالله التركي، مساعد الأمين العام لشؤون المؤسسات بهيئة التخصصات الصحية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمجلس الصحي المصري، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير أشاد باهتمام المملكة العربية السعودية بالتعليم الطبي المهني، داعيًا الوفد السعودي لزيارة عدد من المراكز التدريبية المصرية الرائدة.

وأشار إلى أن اللقاء تناول نقل التجربة المصرية في التطوير المهني المستمر واختبارات مزاولة مهنة الطب البيطري وفق نهج «الصحة الواحدة»، وتوحيد مسميات الشهادات والاعتراف المتبادل بالساعات المعتمدة بين الجانبين؛ لتسهيل مزاولة الأطباء لمهنتهم في البلدين، والتعاون في البرامج العلمية وتبادل المدربين لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة

حضر الاجتماع الدكتور محمد لُطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور حمد التركي، مدير إدارة معادلة الشهادات بهيئة التخصصات الصحية السعودية.

