محمود كارم: صوت المواطن يساهم في صياغة المستقبل السياسي

كتب : محمد نصار

11:34 ص 24/11/2025
أدلى السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصوته صباح اليوم الإثنين، في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الخامس.

وأكد "كارم"، أن العملية الانتخابية تمثل أحد أهم مساحات التعبير السلمي عن إرادة المواطنين، وأن المشاركة الواعية تعكس احترام المجتمع لحقوقه الدستورية وحرصه على تعزيز الشفافية والانفتاح في الحياة السياسية.

وأضاف أن المشاركة الواسعة تمنح العملية الانتخابية معناها الحقيقي باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن حضور المواطنين في المجال العام وقدرتهم على التأثير في مسار الشأن العام وقضاياهم اليومية.

وأوضح رئيس المجلس، أن الانتخابات تُمثل ممارسة لحق أساسي يرتبط بكرامة المواطن وحقه في اختيار من يمثله، لافتًا إلى أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يبدأ من توفير بيئة ميسّرة للناخبين، واحترام حرية الاختيار، وتقديم معلومات واضحة للرأي العام في مختلف مراحل التصويت.

وأشار إلى أن المجلس يتابع العملية الانتخابية من منظور حقوقي، مع التركيز على دعم الجهود الرامية لتأمين ضمانات التصويت، وتلقي الملاحظات، والعمل على تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

وشدد على أن المشاركة الإيجابية تظل عنصرًا جوهريًا في أي تطور ديمقراطي حقيقي، وأن صوت كل مواطن يساهم في صياغة المستقبل السياسي للبلاد.

