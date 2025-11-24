إعلان

وزير البترول يُدلي بصوته في انتخابات النواب 2025

كتب : محمد نصار

10:23 ص 24/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وزير البترول.
  • عرض 6 صورة
    وزير البترول.
  • عرض 6 صورة
    وزير البترول.
  • عرض 6 صورة
    وزير البترول.
  • عرض 6 صورة
    وزير البترول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- هاني رجب:

أدلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية انتخابات مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد