المؤتمر: إقبال المصريين بالخارج على التصويت يعكس وعياً وطنياً

كتب : نشأت علي

04:30 ص 24/11/2025

إقبال المصريين بالخارج على التصويت

قالت ماجدة بدوي، أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، إن الإقبال الملحوظ من جانب المصريين بالخارج على التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يعكس بوضوح مدى الوعي الوطني المتنامي لدى أبناء الوطن في الخارج، وحرصهم المستمر على المشاركة في صنع القرار ودعم الدولة في استحقاقاتها الدستورية.

وأكدت "بدوي"، أن هذا الحضور القوي داخل مقار اللجان الانتخابية خارج مصر يُعد رسالة إيجابية للمجتمع الدولي، ويبرهن على قوة الروابط بين المصريين ووطنهم مهما ابتعدت المسافات، مشددة على أن مشاركة المصريين بالخارج تمثل إحدى ركائز دعم الاستقرار السياسي وترسيخ التجربة الديمقراطية.

وأشادت، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات والسفارات والقنصليات المصرية لتوفير بيئة مناسبة تضمن سهولة التصويت للمصريين بالخارج، مما ساهم في تحقيق عملية انتخابية سلسة ومنظمة.

وأضافت بدوي، أن هذا المشهد المشرف يؤكد ثقة المصريين في مسار الدولة، ويمثل دعماً واضحاً لاستمرار خطط التنمية والبناء التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن المشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج تعد امتداداً لروح الانتماء التي يتميز بها الشعب المصري في الداخل والخارج على حد سواء.

