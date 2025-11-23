ميتا تمنح مستخدمي فيسبوك حرية النشر بأسماء مجهولة وصور أفاتار

أعلنت شركة ميتا عن تغييرات جديدة لأعضاء مجموعات فيسبوك تمكنهم من المشاركة باستخدام اسم مستعار وصورة أفاتار مخصصة بدلا من إجبارهم على استخدام أسمائهم الحقيقية أو النشر بشكل مجهول.

وسيتمكن المستخدمون من تعيين اسم مستعار من خلال زر التبديل نفسه الذي يتيح إنشاء منشور بهوية مجهولة داخل المجموعات ويجب على مسؤولي المجموعة تفعيل ميزة الأسماء المستعارة وفي بعض الحالات تتم الموافقة على الأسماء بشكل فردي.

وبمجرد تفعيل الميزة يمكن للأعضاء التبديل بين النشر بأسمائهم الحقيقية أو بأسماء مستعارة مع الالتزام بمعايير مجتمع ميتا وشروط الخدمة الحالية.

وأثناء تعيين اسم مستعار يمكن للمستخدم أيضا اختيار صورة أفاتار مخصصة وغالبًا ما تكون صور لحيوانات لطيفة ترتدي نظارات شمسية.

وتعد مجموعات فيسبوك واحدة من الجوانب التي حاولت ميتا تعديلها باستمرار خلال السنوات الأخيرة لإعادة جذب المستخدمين.

وقدمت ميتا في عام 2024 قسما يبرز الفعاليات المحلية ضمن المجموعات ومؤخرا أضافت أدوات للمسؤولين لتحويل المجموعات الخاصة إلى عامة في محاولة لجذب أعضاء جدد.