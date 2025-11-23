إعلان

وفاة الإعلامية ميرفت سلامة.. و"الوطنية للإعلام": مسيرتها حافلة بالعطاء

كتب : مصراوي

12:59 م 23/11/2025

الإعلامية ميرفت سلامة

القاهرة - أ ش أ:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني ببالغ الحزن الإعلامية ميرفت سلامة التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص.

قدمت ميرفت سلامة للتلفزيون المصري برامج متنوعة ما بين الثقافية والاجتماعية وحتى برامج مخصصة للأطفال ومن أبرز برامجها برنامج "تياترو" الذي اهتم بعرض المسرحيات والترويج للأعمال المسرحية.

وقالت الوطنية للإعلام - في بيانها - إن الإعلامية الراحلة تقلدت العديد من المناصب و أسهمت بشكل كبير في تطوير العمل بالتليفزيون المصري.

الإعلامية ميرفت سلامة وفاة ميرفت سلامة

