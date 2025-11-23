أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 43 لعام 2025، عن الفترة من 15 - 21 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 4655 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 194 ألف طن، صادرة عن 1462 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 875 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، ثمارًا وفواكه، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها البصل بكمية بلغت 7 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 40 صنفًا بإجمالي 37 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 11 ألف طن، تلاها كل من الرمان والفراولة بنحو 6 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 30 صنفًا بكمية بلغت 33 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت اليمن، السعودية، تركيا، الجزائر والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 205 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 990 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 660 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 625 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1300 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

1935 رسالة غذائية واردة إلى مصر خلال أسبوع

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1935 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 575 ألف طن، مستوردة من قِبل 765 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، سكر خام، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، البرازيل وبلغاريا من بين إجمالي 76 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 621 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 340 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 278 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1103 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 386 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 60 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 125 مستورد خلال نفس الفترة.

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 72 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 453 منتجًا جديدًا، ونفذت 3 زيارات رقابية، واعتمدت 15 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 15 شهادة بيع حر.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية عددًا من الزيارات التفتيشية على مضارب الأرز، وتم خلال الأسبوع تسجيل 3 منشآت جديدة لمضارب الأرز.

279 زيارة تفتيشية على المخابز

كما نفذت الإدارة 279 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 165 مخبزًا بلديًا، 83 مخبزًا سياحيًا، 31 مخبزًا أفرنجيًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 27 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحر الأحمر، الغربية، القليوبية، المنوفية، مرسى مطروح، شمال سيناء، البحيرة والدقهلية.

كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، حيث تم تسجيل 12 منشأة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1501 مخزن.

وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 116 مأمورية تحفظ شملت المرور على 167 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

كما تم التحفظ على 322 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، إلى جانب إعادة التحفظ على 10 رسائل غذائية أخرى، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 4 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 45 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، سوهاج، السويس، المنيا، الدقهلية، القليوبية، جنوب سيناء، أسيوط ومدينة الغردقة.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2184 فرعًا تتبع 57 سلسلة تجارية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 227 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 332 معاينة، واستوفت 226 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 68612 منشأة من المحال العامة.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 17 حملة تفتيشية بواقع 11 مأمورية على المحالب، و6 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، الجيزة، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية 78 زيارة ميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص للمطاعم وللفنادق، بواقع 26 زيارة للفنادق، و 52 زيارة للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 37 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، قنا، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ وأسيوط.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 91 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية والفيوم، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

وأصدرت الإدارة 21 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 22 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، أسيوط والفيوم.

وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 775 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 25 زيارة ميدانية بمحافظات الإسكندرية، بورسعيد، البحيرة وكفر الشيخ، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 712 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 498 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 63 حملة تفتيشية موسعة على 545 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من الحلاوة المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام كمية من المواد الغذائية الأخرى المنتهية الصلاحية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (أسماك، زيوت، دواجن)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تنفيذ 8 قرارات صادرة عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من الأجبان المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 45 حملة تفتيشية شملت المرور على 544 منشأة غذائية بمختلف مدن المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الشهداء، الباجور، أشمون، منوف، السادات، تلا، سرس الليان، بركة السبع).

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية، تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص اللازمة لبعض المنشآت، كما تم ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدامها بحضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتم توجيه أصحاب المنشآت الغذائية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء 11 حملة تفتيشية ضمن جهود الرقابة على السوق المحلي، شملت المرور على 87 منشأة غذائية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 661 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، الدلنجات، مركز بدر، ادكو، وادي النطرون، المحمودية، رشيد).

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

كما نفذ الفرع حملات رقابية مشتركة مع التموين والطب البيطري بمركز شبراخيت استهدفت 27 منشأه غذائية، وتم خلالها ضبط عبوات أملاح مجهولة المصدر ، وكميات من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج السلخانة.

وفي السياق ذاته نفذ الفرع حملات تفتيشية مشتركة مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة على 31 منشأه غذائية بمركز حوش عيسى حيث تم ضبط كميات من (الدقيق، الأرز، الملح، السوداني، عبوات بسكويت وكحك) وجميعها مواد غذائية مجهولة المصدر .

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، البيئة، الصحة، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على 17 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى التحفظ على كميات أخرى من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي، أجرى مفتشو الفرع 56 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 466 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر .

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 18 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 123 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري والمنتهية الصلاحية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

وفي السياق ذاته، نفذ الفرع عددًا من الزيارات التفتيشية لمطاعم هيئة الرعاية الصحية (التأمين الصحي الشامل)، لمتابعة مدى إلتزامها باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 33 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (كفر سعد، دمياط، فاراسكور، ميت أبو غالب).

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية، وذلك بحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 23 حملة تفتيشية بعضها بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، حيث شملت الحملات المرور على 158 منشأة غذائية بنطاق قرى ومراكز (طهطا، جرجا، مركز سوهاج، حي شرق، حي غرب، أخميم، حي الكوثر، المراغة).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر عددًا من الحملات التفتيشية بالتعاون مع مديرية التموين بالأقصر وقنا، شملت المرور على 120 منشأة غذائية بنطاق المحافظتين، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من زيوت الطعام منتهية الصلاحية، وإعدام كميات أخرى من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية.

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (كبدة مستوردة، لحم مفروم، لحوم ودهون حيوانية، دواجن، أسماك).

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخد تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة) شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تنفيذ 21 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 235 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (لبن رايب، زبادي، صلصة، حلاوة طحينية، جبن، مخللات، مصنعات دواجن).

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم عددًا من الحملات التفتيشية، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتم ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، خضراوات، عصائر).

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع الجهات الأخرى (التموين، الطب البيطري، المحافظة)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت عن التحفظ على كميات من الدواجن.

وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على السوق المحلي، نفذ الفرع 25 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 241 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، كوم امبو)، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر بإعدام كميات متنوعة من المنتجات المنتهية الصلاحية والسيئة التخزين (ألبان، فاصوليا مجمدة، شوكولاتة، بسكويت، كيك، مصنعات لحوم .. وغيرها من المواد الغذائية المختلفة).

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ 12 حملة تفتيشية، شملت المرور على 84 منشأة غذائية، وتبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص اللازمة لبعض المنشآت الغذائية.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع حملات رقابية على 140 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.