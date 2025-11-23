كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، عن متابعة دقيقة للتصرفات الأحادية لإثيوبيا في إدارة سد النهضة، مؤكداً أن مصر تراقب الموقف لحظياً وليس يومياً فقط.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "نحاول أن نثبت موقف أمام العالم في الخارج، وللداخل نفهمهم ونطمنهم أننا مراقبين كل حاجة بتحصل ومتابعين".

وأضاف أن المنظومة المائية المصرية تعمل بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع جميع السيناريوهات، مشيرًا إلى أن البيان الذي أصدرته الوزارة اليوم يأتي في إطار الشفافية وإثبات الحقائق للرأي العام العالمي.

وتابع سويلم: "فيه تخبط إثيوبي وفيه عدم حرفية في إدارة السد"، موضحًا أن الجانب الإثيوبي يقوم بفتح وإغلاق مفيض الطوارئ بشكل عشوائي وبلا تنسيق مع مصر أو السودان.

وأكد أن مصر تعمل على زيادة مرونة المنظومة المائية، مشيرًا إلى مشروع تطوير وتوسعة مفيض توشكى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لزيادة القدرة الاستيعابية.

وأشار إلى أن لجنة إيراد النهر تضم أفضل الخبراء والعلماء في مجال المياه والهيدولوجيا والسدود، مؤكدًا أن جميع التصرفات محسوبة ومتوقعة.

وشدد وزير الري والموارد المائية، على أن فتح مفيض توشكى اليوم كان إجراءً مخططاً له مسبقاً، قائلاً: "كنا عارفين أن اليوم ده هيجي وهنفتح المفيض فيه، والأمور مستقرة".