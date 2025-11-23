أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيان صحفي، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة في أول الليل، ومائلًا للبرودة مع آخر الليل.

وتابعت: تتكون الشبورة المائية بعد منتصف الليل وحتى الساعة العاشرة صباحا، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع انخفاض واضح في مستوى الرؤية.

وأردفت: هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على السلوم ومطروح، وتمتد جنوبًا إلى أبو سمبل وأسوان، وذلك بشكل متقطع.

وأشارت إلى أن هناك ظهور للسحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع احتمال سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع احتمال إثارة الرمال والأتربة في بعض الفترات.

ونصحت بتوخي الحذر خلال القيادة في فترات الشبورة وتقليل السرعة على الطرق المتأثرة، إضافة إلى تجنب مصادر الأتربة في الأماكن المعرضة لنشاط الرياح.

