المسرح الجامعي وأهميته وسبل تطويره في العدد الجديد من "مسرحنا"

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (951) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

وفي قسم "المتابعات والأخبار"، تقرير خبري مفصل عن افتتاح وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية، وتنقل همت مصطفى وقائع ختام مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، كما تستعرض تغريد حسن أهم ما جاء بندوة "دور التراث والتكنولوجيا في بناء وعي الطفل" ضمن المحور الفكري لمهرجان الطفل العربي، وترصد رنا رأفت ما جاء بندوة مناقشة "حكايات من خط الكنال" للكاتب مجدي مرعي والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" نرصد سامية سيد آراء المبدعين والمهتمين بالمسرح الجامعي حول أهميته وسبل تطويره، وتحاور روفيدة خليفة الكاتب عبد الحكيم محمود الفائز بجائزة التأليف بمسابقة الهيئة العربية للمسرح للنص الموجه للطفل، وفي قسم "نوافذ" يكتب هشام عبد الرؤوف عن المسرح التركي، ويستعرض حسن عبد الهادي كتاب "تأليف الأداء.. المخرج في المسرح المعاصر" للباحثة اليونانية افرا سيديروبولو ومن ترجمة أحمد عبد الفتاح ضمن اصدارات المهرجان التجريبي في الدورة 31، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الأول من كتاب "نقد الأداء المسرحي.. الكتابة الحية كإبداع فينومينولوجي" تأليف ديانا داميان مارتن، ويكتب الدكتور سيد علي إسماعيل الجزء السادس والأربعين من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "السيد طليب ومشروعه المسرحي!"

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر أسبوعيا عن هيئة قصور الثقافة، ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتضم هيئة التحرير: الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، تدقيق لغوي محمود رضوان، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني وليد يوسف.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي وفقًا للقانون الجديد