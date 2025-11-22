وجه الإعلامي عمرو أديب دعوة ملحة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية، مؤكدًا أن كل صوت يحمل قيمة وقوة في تحديد الخيارات المستقبلية.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "اسمع.. وأقبل على الانتخابات، روح حط صوتك واعمل نسبة حضور علشان تجيب اللي انت عايزه، ولا تبيع صوتك"، مشددًا على أهمية المبادرة والمشاركة الفاعلة.

وأضاف أديب أنه يحث على المشاركة ليس لمجرد التشجيع، بل لأنه يرى رغبة قوية في المجتمع لأن تنعكس إرادته الحقيقية عبر صناديق الاقتراع، موضحًا أن "اللي انت عايز تجيبه هتجيبه".

وتابع محذرًا من خطورة الامتناع عن التصويت: "ما ينفعش تقرر أنك مش هتعمل أو لن تشارك وبعدين تقول 'ايه ده انتوا جايبين مين؟'"، مؤكدًا أن "كل مجتمع له الديمقراطية التي يستحقها".

وأشار أديب إلى تنوع الخيارات المتاحة أمام الناخب، مضيفًا: "الفرصة موجودة علشان تجيب اللي انت عايزه.. جيب اللي انت عايزه يا عمي"، مستطردًا أن هناك كميات كبيرة من المرشحين الشباب وأبناء الشهداء والتنوع السياسي.

ولفت أديب إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت جديتها في المرحلة الأولى، موضحًا أنها ألغت العديد من اللجان وأعادت الانتخابات فيها، مؤكدًا أن هذا يدل على وجود رقابة حقيقية ورغبة في تصحيح المسار.

وشدد أديب على أن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة التي تؤثر مباشرة في حياة المواطن من خلال القوانين التي يقرها، داعيًا المرشحين للتواجد بين الناس والتواصل معهم رغم الصمت الانتخابي

