أكد الإعلامي عمرو أديب أن الدولة تريد انتخابات شفافة تعبر عن إرادة الشعب.

وقال أديب خلال برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن المانع الوحيد أمام أي مواطن الآن هو "كسلك أو عدم مشاركتك"، مضيفًا أن من لا ينزل فهو ببساطة يترك غيره يختار نيابة عنه ويقول له "كل سنة وأنت طيب.. مفيش ديمقراطية بلا تمثيل".

وأوضح أديب أن النائب الذي سيدخل البرلمان سيضع القوانين وسيُعبر عن رأي الناس في كل شيء، سواء أعجبك أم لا.

وأشار أديب إلى أن قاعدة "مش بمزاجك" تنطبق تمامًا، فإذا لم تشارك فلا تشتكِ بعد ذلك من النتيجة، مؤكدًا أن الفرصة متاحة الآن للجميع: "روح اختار اللي أنت عايزه.. كل الأحزاب موجودة.. المعارضة موجودة.. اختار المعارضة لو شيفها أفضل".

وتابع أديب أن وجود معارضة قوية داخل البرلمان يجعله "مجلسًا صحيًا" يعبر عن كل التيارات.

وأكد أديب أن هناك فرقًا شاسعًا بين من يريد إصلاح الدولة من داخلها وبين من يجلس خارجها يهدم كل شيء، مشيرًا إلى أن المعارضة الحقيقية هي التي تبني وتغير في إطار الدولة وليس من يريد "سداح مداح".

وأوضح أديب أن الرئيس بنفسه وجه رسالة مباشرة بعد المرحلة الأولى: "احترموا صوتكم.. ما تبيعوش صوتكم.. التزموا بالمنظومة".

وأكد مقدم "الحكاية" أن البلد لن تتقدم إلا بأصوات الناس، مستنكرًا من يكتفي بمشاهدة التغيير من بعيد وقوله "شكرًا"، داعيًا الجميع: "لو عايز فعلاً تكون جزء من التغيير.. انزل وادي صوتك لأي حد.. موالاة أو معارضة.. المهم تختار أنت، ما تسيبش حد يختار عنك.. انزل وقُل رأيك".

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي وفقًا للقانون الجديد