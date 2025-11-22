إعلان

عطل فني يقطع بث "حضرة المواطن".. قناة "الحدث اليوم" تعتذر

كتب : حسن مرسي

09:34 م 22/11/2025

الإعلامي سيد علي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتذرت قناة "الحدث اليوم" للمشاهدين عن العطل الفني الطارئ الذي لحق بالقناة.

وقالت القناة في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن العمل جارٍ على إصلاحه والعودة مرة أخرى للبث في أقرب وقت.

وفي إطار ذلك، اعتذر الإعلامي سيد علي عن عدم استكمال حلقة برنامجه "حضرة المواطن" مساء السبت، بعد حدوث عطل فني طارئ.

وأوضح سيد علي، خلال بث مباشر عبر صفحة البرنامج بموقع "فيسبوك"، أن العطل الفني الطارئ حدث في الوحدة التي تنقل الصورة بين القناة وقمر "نايل سات".

وأضاف علي: "الشاشة بقت سودة بلكت مرة واحدة، ده عطل فني وارد، وبيحصل في بعض القنوات".

وتابع علي: "أنا بقول هذا الفيديو حتى لا يكون أي تأويل خاطئ، لم تستكمل البرنامج نتيجة لعطل فني، وليس لشيء آخر"، مشيرًا إلى أن العمل جار على إصلاح العطل.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي وفقًا للقانون الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

برنامج حضرة المواطن قطع بث حضرة المواطن عطل فني قناة الحدث اليوم

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم