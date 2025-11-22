عطل فني يقطع بث "حضرة المواطن".. قناة "الحدث اليوم" تعتذر

اعتذرت قناة "الحدث اليوم" للمشاهدين عن العطل الفني الطارئ الذي لحق بالقناة.

وقالت القناة في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن العمل جارٍ على إصلاحه والعودة مرة أخرى للبث في أقرب وقت.

وفي إطار ذلك، اعتذر الإعلامي سيد علي عن عدم استكمال حلقة برنامجه "حضرة المواطن" مساء السبت، بعد حدوث عطل فني طارئ.

وأوضح سيد علي، خلال بث مباشر عبر صفحة البرنامج بموقع "فيسبوك"، أن العطل الفني الطارئ حدث في الوحدة التي تنقل الصورة بين القناة وقمر "نايل سات".

وأضاف علي: "الشاشة بقت سودة بلكت مرة واحدة، ده عطل فني وارد، وبيحصل في بعض القنوات".

وتابع علي: "أنا بقول هذا الفيديو حتى لا يكون أي تأويل خاطئ، لم تستكمل البرنامج نتيجة لعطل فني، وليس لشيء آخر"، مشيرًا إلى أن العمل جار على إصلاح العطل.

