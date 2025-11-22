تواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعتها لليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج لانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية.

وبحسب البيان: تابعت غرفة العمليات المركزية انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى العالم وسط إقبال كثيف في دول الخليج العربي خاصة في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والأردن ولبنان، كما رصدت الغرفة اقبالا ملحوظا في بعض الدول الأوروبية على رأسهم إيطاليا، وفرنسا وألمانيا.

وتستمر متابعة غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية على مدار الساعة حتى غلق التصويت في آخر لجنة انتخابية، ورصد كافة إجراءات العملية الانتخابية وممارسة المصريين في الخارج لحقهم الدستوري في اختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب.

تشمل هذه المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة، وتجرى العملية الانتخابية داخل مقار 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة، وتجري المنافسة الانتخابية بين 1316 مرشحا على النظام الفردي و قائمة انتخابية واحدة ، في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا، حيث فتحت اللجان الانتخابية في تمام التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

