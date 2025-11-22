حدث في 8ساعات| الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. وتغير مفاجئ في الطقس

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اعلان شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف، وفقًا للإعلانين 23 و24.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تغير مفاجئ في الطقس.. انخفاض حرارة واستمرار الشبورة

قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تغيرًا مفاجئًا في الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بداية من الاثنين، بعد فترة من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تجاوزت المعدلات الطبيعية بنحو 7 درجات.

وزير الكهرباء يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية بأنشاص

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، زيارة ميدانية إلى مجمع الوحدات التكنولوجية التابع لهيئة المواد النووية بمنطقة أنشاص.

محافظ القاهرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب 20225

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.

600 ألف طن.. "الزراعة": مشروع إحياء البتلو حقق طفرة في إنتاج اللحوم والألبان

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي لإحياء البتلو، يعد من المشروعات القومية التي أسهمت في زيادة الناتج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان الطازجة؛ حيث من المتوقع زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء بنهاية هذا العام، إلى نحو 600 ألف طن مقابل 555 ألف طن العام الماضي، وزيادة الإنتاج المحلي من الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن مقابل فقط 6,5 مليون طن عام 2024.

مدبولي: هناك ضرورة مُلحة لإصلاح منظومة الديون العالمية المُعقدة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم، خلال جلسة "النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وبناء الاقتصادات ودور التجارة وتمويل التنمية وتحديات الديون"، خلال قمة مجموعة العشرين (G20)، المُنعقدة بمدينة "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بحضور عدد من ملوك ورؤساء وقادة الدول والحكومات.

التنمية المحلية ترصد مخالفات في 3 أحياء بالقاهرة وتتخذ الإجراءات القانونية

أجرت لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، مرورًا مفاجئًا خلال شهر نوفمبر الجاري على أحياء السيدة زينب وحدائق القبة وعين شمس بمحافظة القاهرة لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان الانضباط الإداري والميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من البناء المخالف ومراجعة ملفات التصالح والتقنين، والمتغيرات المكانية ومتابعة أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والإيرادات والشئون المالية ومنظومة النظافة والحملة الميكانيكية والإشغالات والإعلانات والأسواق وأداء المركز التكنولوجي وحل مشاكل المواطنين.

رسميًّا.. وظائف قيادية شاغرة بـ"شمال القاهرة للكهرباء" دون سكن للمغتربين

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف، وفقًا للإعلانين 23 و24، كالتالي "رئيس قطاع الشؤون التجارية لمدينة نصر- رئيس قطاع الشؤون التجارية بشبرا- مدير الإدارة العامة لإيرادات شروق مدينة نصر- مدير الإدارة العامة للعبور وأحمد عرابي- مدير الإدارة العامة لإيرادات المطرية والحدائق والأميرية- مدير الإدارة العامة لإيرادات المرج وعزبة النخل".

موعد ومكان عزاء والدة وزير التموين والتجارة الداخلية

يُقام عزاء والدة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025.

نقيب العلاج الطبيعي يخاطب وزير المالية لمراجعة خصومات الرواتب

خاطب الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، وزير المالية أحمد كجوك، للمطالبة بإعادة النظر في قرار خصم مبالغ مالية من مستحقات أطباء العلاج الطبيعي العاملين بجهات الدولة، بعد ورود شكاوى متكررة من الأعضاء بشأن ما تتعرض له رواتبهم من اقتطاعات غير مبررة نتيجة بعض التعديلات الخاصة بالحزمة الاجتماعية.

مستشفى "زايد التخصصي" يطلق خدمات العلاج الطبيعي المنزلي

أعلن مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إطلاق خدمات العلاج الطبيعي المنزلي المتميزة، وذلك في إطار تفعيل خدمة الرعاية الصحية المنزلية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، بهدف توفير الرعاية الطبية لمرضى الحالات غير الطارئة داخل منازلهم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

