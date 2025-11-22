طلاب معهد الكوزن في زيارة لمركز بحوث وتطوير الفلزات

نظم معهد الكوزن المصري الياباني، أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، زيارة علمية لطلابه إلى مركز بحوث وتطوير الفلزات، وذلك تحت رعاية د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبإشراف د. أحمد البنداري، رئيس المعهد.

جاءت الزيارة في إطار التعاون العلمي بين المعهد والمركز، والذي يترأسه د. إبراهيم غياض، مدير المركز، حيث جرى تنسيق البرنامج العلمي للزيارة بالتعاون مع المتخصصين داخل الأقسام البحثية بالمركز.

وخلال الزيارة، استقبل الطلاب، د. أسامة فؤاد، رئيس قسم مركبات وتكنولوجيا النانو، ود. علياء سالم، أستاذ مساعد تكنولوجيا النانو، واستمع الطلاب إلى محاضرة علمية متميزة حول علوم وتقنيات النانو قدمها د. أسامة فؤاد، أعقبها جولة علمية داخل عدد من الأقسام شملت، قسم تكنولوجيا ومركبات النانو، قسم تكنولوجيا البطاريات، بالإضافة إلى قسم الخدمات الفنية.

وتعرف الطلاب خلال الجولة على أحدث التقنيات التحليلية والتطبيقية بالمركز، وعلى مجالات الاستفادة منها في مشروعاتهم الدراسية والبحثية داخل المعهد، وقد رافق الطلاب خلال الزيارة: د. منى محمد، محاضر مقرر الكيمياء، د. نوران سلامة، محاضر مقرر علوم الأرض.

وقالت رشا سعد شرف، إن تنظيم هذه الزيارة يأتي في إطار حرص الصندوق على توفير فرص تعليمية ثرية تربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، مؤكدة أن دعم مثل هذه الأنشطة يُسهم في إعداد خريج قادر على الابتكار والتفاعل مع التطور العلمي العالمي، موضحًة أن الشراكة مع مركز بحوث وتطوير الفلزات تمثل نموذجًا راقيًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية.

من جانبه، أشار أحمد البنداري، إلى أن الزيارة أتاحت للطلاب فرصة مهمة للتعرف على تطبيقات عملية مرتبطة بدراستهم، مما يعزز استيعابهم للمفاهيم العلمية ويشجعهم على التوجه نحو البحث العلمي، مؤكدًا أن المعهد مستمر في تنظيم المزيد من الزيارات والبرامج العلمية التي تدعم بناء مهارات الطلاب وتوسع مداركهم.

وأعرب الطلاب عن إعجابهم بما شاهدوه من تجهيزات وتقنيات متقدمة داخل المركز، مؤكدين استفادتهم الكبيرة من هذه التجربة العلمية المتميزة.

