ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر البلاد خلال هذه الفترة بامتداد مرتفع جوي قوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الظواهر الجوية شديدة الخطورة التي تؤثر بشكل مباشر على الرؤية الأفقية وحركة المرور.

وأوضحت الهيئة، في بيان قبل قليل، أن أهم الظواهر المصاحبة لهذا المرتفع هي الشبورة المائية الكثيفة التي تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، وذلك نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة لتصل إلى 100% مع هدوء الرياح، مما يتسبب في انخفاض شديد في الرؤية الأفقية على العديد من الطرق الزراعية والسريعة.

وأكدت الهيئة، أن تأثير هذه الشبورة لا يقتصر على صعوبة القيادة فقط، بل يمتد أيضًا إلى تعطيل أو تأخير حركة هبوط الطائرات في بعض المطارات المتأثرة بتدهور الرؤية.

وأضافت أن المرتفع الجوي يعمل كذلك كـ"مظلة" جوية، حيث يؤدي إلى ضغط عمود الهواء وحبس الرطوبة والشوائب والغبار والدخان في طبقات قريبة من سطح الأرض، مما يسبب شعورًا بعدم الارتياح وصعوبة في التنفس لدى بعض الفئات.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات