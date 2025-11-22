الزراعة: حملات مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة توعوية مكثفة حول ممارسات الأمن الحيوي في قطاع الإنتاج الداجني بجميع المحافظات، كخطوة استباقية لحماية الثروة الداجنة، ووقايتها من الإصابة بالأمراض الموسمية التي قد تنتشر خلال فصل الشتاء.

وقالت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن الحيوي وحماية الثروة الداجنة المصرية.

وأوضحت أن تلك الحملة تأتي كإجراء استباقي ووقائي لمواجهة موسم الشتاء الذي يشهد عادةً نشاطًا وانتشارًا للأمراض التنفسية، ومن بينها الأنفلونزا، حيث تستهدف الحملة المربين من كافة الفئات، مشيرة إلى أن الحملة بدأت فعالياتها بتنفيذ 28 ندوة وورشة توعوية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأكدت أن التوعية تركز بشكل أساسي على رفع مستوى الوعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المناطق الأكثر كثافة في تربية الدواجن، حيث ركزت الإجراءات التوعوية والتدريبية على مزارع الدواجن والأسواق، وشملت: تدريب عملي مكثف للمربين والعاملين بالقطاع على تطبيق الإجراءات السليمة للأمن الحيوي، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية النظافة والتطهير الدوري في مزارع ومنشآت تربية الدواجن.

وأوضحت أنه تم توزيع مواد إرشادية توضح المعلومات العلمية بأسلوب مبسط حول الأعراض المرضية وكيفية الوقاية من الإصابة، بما يضمن وصول المعلومة لكافة فئات المربين، إضافة إلى التوعية حول كيفية التعامل الآمن مع الطيور الحية والطيور النافقة، والتأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه.

وقالت إنه تم تقديم توصيات دقيقة للمربين بخصوص نوع اللقاح والبرامج التحصينية الفعالة، كما تم أيضًا توجيه العاملين في أسواق الطيور الحية حول الممارسات الصحية السليمة، وضرورة فصل المخلفات والتخلص منها بطريقة آمنة لمنع انتشار الأمراض في البيئة المحيطة.

وأكدت مدير المعهد، أنه قد شارك في هذه الحملات بشكل فعال كل من المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني ومعامله الفرعية في محافظات: الشرقية، والإسماعيلية، والبحيرة، والأقصر، والفيوم، والدقهلية، وكذلك المعامل الفرعية للمعهد في محافظات دمياط، والدقهلية، والشرقية، وطنطا.

وشددت على أن الدور الإرشادي والتوعوي الذي تقوم به المعامل الفرعية للمعهد بعد هو حجر الزاوية لضمان فعالية برامج المكافحة والسيطرة على الأمراض الموسمية، والمساهمة في استدامة وتنمية الثروة الداجنة في مصر.

وفي سياق الجهود المتكاملة لتعزيز الأمن الحيوي وحماية الثروة الداجنة، تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أعمالهما لضمان استدامة وسلامة الإنتاج الداجني المصري.

وتقوم الهيئة، عبر مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتنفيذ حملات مكثفة للتحصين ضد الأمراض الوبائية مثل إنفلونزا الطيور، لتشمل الأسواق، مزارع الدواجن والتربية المنزلية، فضلًا عن تفعيل خطط التقصي الوبائي النشط في المزارع والأسواق للكشف المبكر عن أي بؤر مرضية والتعامل الفوري والآمن مع الطيور النافقة والمخلفات.

كما يواصل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حملات المرور الدوري والمتابعة الميدانية، وتوعية المربين بمعاملات التربية، فضلًا عن العمل على تقنين أوضاع مزارع الدواجن وفقًا لقواعد الأمان الحيوي، إضافة إلى استكمال جهود إنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لأنشطة الثروة الداجنة: المزارع، مصانع الأعلاف، لدعم جهود التتبع والسيطرة على الأمراض.

وتشمل حملات المرور للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، التأكد من مطابقة للشروط الوقائية، فضلًا عن تنظيم جهود إصدار شهادات الأمان الحيوي لمزارع الدواجن والتأكد من مطابقتها للشروط الوقائية.

