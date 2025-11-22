سفير مصر بالكويت: العملية الانتخابية تسير بسلاسة والإقبال متزايد

أكد السفير محمد أبو الوفا، سفير مصر لدى الكويت، أن العملية الانتخابية لأبناء الجالية المصرية تجري بسلاسة تامة في أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وقال السفير أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "بدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الكويت، وتسير العملية بسرعة ويسر ودون فترات انتظار طويلة".

وأضاف أن البعثة الدبلوماسية تعاملت فورًا مع أي كثافات أمام دوائر بعينها، مشيرًا إلى وجود فريق عمل كامل لإرشاد الناخبين لأماكن محافظاتهم ودوائرهم وتنظيم عملية دخول وخروج الناخبين.

وتابع السفير المصري أن البعثة تقوم بمتابعة تصويت الناخبين وتنظيم العملية بشكل مستمر على مدار اليوم وخاصة بعد أداء صلاة الجمعة.

وأشار إلى أن طاقم البعثة الدبلوماسية عمل على مدى أيام قبل بدء الاقتراع في عمليات إعداد وتحضير وتنسيق للتجهيز للعملية الانتخابية، مما ساهم في انسيابيتها.