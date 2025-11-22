شهدت الحلقة الثالثة من برنامج "دولة التلاوة" منافسات قوية بين المتسابقين.

أجرت لجنة التحكيم منافسة شريفة بين المتسابقين رضا محمد رضا وأحمد سيد رشاد لتساويهما في الدرجات.

وفي لفتة طريفة ومُقدرة، قال الداعية مصطفى حسني: "استمتعت بالاثنين، أنا هصلي السنة الجاية ورا رضا واللي بعدها وراء أحمد سيد".

فضّلت اللجنة المتسابق رضا محمد رضا على منافسه.

في نهاية الحلقة، تركت لجنة التحكيم مقاعدها على المسرح لمصافحة ومعانقة المتسابقين تقديرًا لحاملي القرآن وتقدير مكانتهم.

شهدت الحلقة تنافسًا بين عدد من المتسابقين من محافظات مختلفة.

وشارك وليد صلاح من الشرقية، ومحمد ماهر من المنوفية، وأشرف سيف من بني سويف، ومحمود السيد من الدقهلية، ورضا محمد من الشرقية، وأحمد شفيق من الدقهلية، وأحمد رشاد من القليوبية، ومحمد القلاجي من الشرقية.

أظهرت نتائج الدرجات تقارباً كبيرًا حيث حصل كل من محمد أحمد حسن ومحمود السيد على أعلى درجة وهي 271 درجة.

وجاء أشرف سيف صالح بـ 269 درجة، وحصل محمد ماهر شفيق على 266 درجة، أما المتسابق الذي غادر الحلقة فكان أحمد شفيق أحمد، الذي حصل على 254 درجة.