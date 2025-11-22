إعلان

"دولة التلاوة".. لجنة التحكيم تشيد بالأداء وتغادر مقاعدها لمصافحة المتسابقين

كتب : حسن مرسي

12:02 ص 22/11/2025

لجنة التحكيم ببرنامج دولة التلاوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الحلقة الثالثة من برنامج "دولة التلاوة" منافسات قوية بين المتسابقين.

أجرت لجنة التحكيم منافسة شريفة بين المتسابقين رضا محمد رضا وأحمد سيد رشاد لتساويهما في الدرجات.

وفي لفتة طريفة ومُقدرة، قال الداعية مصطفى حسني: "استمتعت بالاثنين، أنا هصلي السنة الجاية ورا رضا واللي بعدها وراء أحمد سيد".

فضّلت اللجنة المتسابق رضا محمد رضا على منافسه.

في نهاية الحلقة، تركت لجنة التحكيم مقاعدها على المسرح لمصافحة ومعانقة المتسابقين تقديرًا لحاملي القرآن وتقدير مكانتهم.

شهدت الحلقة تنافسًا بين عدد من المتسابقين من محافظات مختلفة.

وشارك وليد صلاح من الشرقية، ومحمد ماهر من المنوفية، وأشرف سيف من بني سويف، ومحمود السيد من الدقهلية، ورضا محمد من الشرقية، وأحمد شفيق من الدقهلية، وأحمد رشاد من القليوبية، ومحمد القلاجي من الشرقية.

أظهرت نتائج الدرجات تقارباً كبيرًا حيث حصل كل من محمد أحمد حسن ومحمود السيد على أعلى درجة وهي 271 درجة.

وجاء أشرف سيف صالح بـ 269 درجة، وحصل محمد ماهر شفيق على 266 درجة، أما المتسابق الذي غادر الحلقة فكان أحمد شفيق أحمد، الذي حصل على 254 درجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

برنامج دولة التلاوة لجنة التحكيم تشيد بالأداء لجنة التحكيم تغادر مقاعدها لمصافحة المتسابقين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل