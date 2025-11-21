مصر تبحث مع هونج كونج آليات تعزيز التعاون السياحي والاستثماري.. تفاصيل

3 جوائز لـ"كان يا ما كان في غزة".. "هنو" يختتم الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة

عقدت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، عدداً من اللقاءات الرسمية والمهنية في هونج كونج، وذلك على هامش افتتاح معرض الآثار بعنوان "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية".

جاء ذلك بحضور السفير باهر شويخي قنصل مصر العام في هونج كونج، حيث شملت هذه اللقاءات اجتماعاً مع Rosanna Law، وزيرة الدولة للسياحة والرياضة والثقافة، إلى جانب عدد من مسئولي هيئة الاستثمار ومجموعة من المستثمرين في قطاع الفنادق.

ناقش الجانبان، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، الجمعة، خلال اللقاءات آليات تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين مصر وهونج كونج، وذلك في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار الهادفة إلى مضاعفة الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السياحة خلال السنوات المقبلة، وكما تم التطرق إلى سبل تنويع مصادر الاستثمار الفندقي وأنواعه والعمل على تنمية حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

واستعرضت نائب الوزير خلال اللقاءات أحدث التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، إلى جانب أهم ملامح استراتيجية الوزارة نحو إبراز تنوع المنتجات السياحية التي تميز المقصد السياحي المصري ليكون في صدارة الوجهات السياحية العالمية خلال الأعوام القادمة.

وتم خلال لقائها مع وزيرة الدولة للسياحة والرياضة والثقافة، بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في القطاع السياحي، إلى جانب مناقشة فعاليات معرض "مصر القديمة تكشف عن نفسها".

وأشادت الوزيرة بما يضمه المعرض من قطع أثرية متميزة تعكس عراقة الحضارة المصرية، معربة عن إعجابها باختيار وزارة السياحة والآثار لهونج كونج لتكون المحطة التالية بعد مدينة شنغهاي لعرض الكنوز المصرية الفريدة.

وقدمت نائب الوزير، في اجتماعها مع مسئولي هيئة الاستثمار في هونج كونج، عرضاً تقديمياً حول فرص الاستثمار السياحي في مصر، وخاصة في مجال إنشاء وتطوير الفنادق، موضحةً تنوع المنتجات السياحية القادرة على تلبية مختلف رغبات السائحين من مختلف الفئات.

كما ناقشت خلال لقائها مع مجموعة من المستثمرين في مجال الفنادق سبل جذب استثمارات جديدة إلى مصر في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز حركة السياحة والجذب الاستثماري.