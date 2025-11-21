إعلان

فخورة بأبناء مصر.. السيدة انتصار السيسي: أتابع دولة التلاوة بكل سعادة وشغف

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

10:06 م 21/11/2025

السيدة انتصار السيسي

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنها تتابع الآن برنامج دولة التلاوة بكل سعادة وشغف، مضيفة: "فخورة بأبنائي وبأبناء مصر من القرّاء المميزين".

يأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر، حيث تبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في كل من فرعَي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتمت تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

