مدبولي يحضر عشاء عمل للقادة الأفارقة المشاركين في قمة العشرين

كتب- محمد سامي:

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة، عشاء عمل حضره الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، للقادة الأفارقة المُشاركين في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025، التي تستضيفها مدينة "جوهانسبرج"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن المشاركة في أعمال القمة نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولدى وصول رئيس مجلس الوزراء إلى مقر انعقاد عشاء العمل بمركز ساندتون للمؤتمرات بقلب مدينة جوهانسبرج، التقى الرئيس سيريل رامافوزا، حيث نقل الدكتور مصطفى مدبولي، تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، مُعربًا عن تقدير مصر للرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين وعلى توجيه الدعوة لها للمشاركة، كدولة ضيف، في اجتماعات المجموعة لهذا العام.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر لأولويات الرئاسة الجنوب أفريقية، مُشيداً بقيادة جنوب أفريقيا في تسيير أعمال المجموعة وتعزيز أولويات ومصالح أفريقيا.

وتم على هامش عشاء العمل عقد نقاش موسع بين القادة الأفارقة، تناول مُختلف القضايا المطروحة على أجندة قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025، وإبراز أهم ما تحقق خلال الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة خلال العام الماضي، خاصة على صعيد دعم المصالح والمواقف الأفريقية في مجموعة العشرين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تنظر إلى مجموعة العشرين باعتبارها محفلاً هاماً لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الكبرى، وخاصةً إصلاح الهيكل المالي الدولي، وأزمة الديون، وتعزيز النفاذ إلى التمويل، حيث تعوّل على مجموعة العشرين لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لهذه التحديات، مع الأخذ في الاعتبار شواغل واحتياجات الدول النامية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن الامتنان لإتاحة الفرصة للقاهرة لاستضافة اجتماع رسمي لمجموعة العشرين في سبتمبر 2025؛ مؤكداً أن هذه سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجموعة، بأن تقوم "دولة ضيف" باستضافة أحد اجتماعاتها الرسمية.