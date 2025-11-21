إعلان

سفيرنا في الأردن: مشهد مشرّف لإقبال المصريين على التصويت قبل فتح اللجان

كتب : حسن مرسي

06:22 م 21/11/2025

تصويت المصريين في الأردن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال السفير المصري في الأردن، خالد الأبيض، إن مقر السفارة المصرية في عمّان شهد توافدًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية قبل فتح أبواب لجان الانتخابات، في مشهد يعكس حرص المصريين بالخارج على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف الأبيض، خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السفارة قدمت كافة التسهيلات التنظيمية والإجرائية لضمان نجاح التصويت، مشيرًا إلى أن الاصطفاف بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، قبل فتح اللجان في التاسعة صباحًا، حيث امتدت الطوابير خارج مبنى السفارة.

وأكد السفير أن هذا الإقبال الكبير يعكس وعي الجالية المصرية بأهمية المشاركة السياسية، وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، واصفًا المشهد بأنه "مشرّف جدًا"، معبّرًا عن فخره بالجالية المصرية في الأردن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجالية المصرية الأردن انتخابات مجلس النواب تصويت المصريين بالخارج

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا