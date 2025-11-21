قال السفير المصري في الأردن، خالد الأبيض، إن مقر السفارة المصرية في عمّان شهد توافدًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية قبل فتح أبواب لجان الانتخابات، في مشهد يعكس حرص المصريين بالخارج على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف الأبيض، خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السفارة قدمت كافة التسهيلات التنظيمية والإجرائية لضمان نجاح التصويت، مشيرًا إلى أن الاصطفاف بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، قبل فتح اللجان في التاسعة صباحًا، حيث امتدت الطوابير خارج مبنى السفارة.

وأكد السفير أن هذا الإقبال الكبير يعكس وعي الجالية المصرية بأهمية المشاركة السياسية، وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، واصفًا المشهد بأنه "مشرّف جدًا"، معبّرًا عن فخره بالجالية المصرية في الأردن.