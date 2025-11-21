بدأت الجالية المصرية في فرنسا، منذ صباح اليوم، بالتوافد على مقر السفارة المصرية بالعاصمة باريس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الجارية.



وحرص المواطنون، بحسب بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجمعة، على التواجد مبكرا لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الوطني، وسط إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية التصويت وضمان انسيابية العملية الانتخابية.



وانطلق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في اليوم الأول الجمعة، حيث بدأت أول لجان فتح أبوابها أمام المصريين بالخارج فى السفارة المصرية بدولة نيوزيلاندا، نظرا لفرق التوقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة، وتكون ولايتي كاليفورنيا ولوس أنجلوس بأمريكا آخر اللجان التى تغلق أبواب التصويت فيها.



وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج علي مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.



وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون فى جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.