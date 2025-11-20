السياحة: سيتم تطبيق منظومة التأشيرة السياحية في مطار القاهرة أولًا

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمراجعة ما تم إنجازه من أعمال وإجراءات في المنظومة الجديدة الخاصة بالحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول بمطارات مصر، وذلك استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي لها خلال الفترة القليلة المقبلة.

استهل الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية تسريع وتيرة العمل والانتهاء من مختلف جوانب المنظومة وفقًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، لما تمثله هذه الخطوة من عنصر محوري في جعل التجربة داخل المطارات المصرية أكثر يسرًا وسلاسة، مما يدعم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين التجربة السياحية بالمقصد المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، بما يعمل على تعزيز القدرة على استيعاب الزيادة المتنامية في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة حجم الأعمال الفنية والتقنية والإجرائية المنجزة حتى الآن في هذا الشأن إلى جانب استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل الرمز الكودي (QR Code) الذي سيسمح للسائح بالحصول على التأشيرة فور وصوله بالمطارات المصرية ودفع قيمته إلكترونيًا بشكل فوري.

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بصفة أولية في مطار القاهرة الدولي - مبنى الركاب 2 تمهيدًا لتطبيقه في مطارات المرحلة الأولى.

كما ناقش الاجتماع، المدة الزمنية اللازمة لسريان تفعيل الرمز الكودي وآليات ربطه بين الجهات المعنية لضمان جاهزيته التشغيلية الكاملة مع بدء المرحلة التجريبية.

وأكد الوزير، أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لضمان إطلاق المنظومة بكفاءة وسلاسة، بما يعكس حرص الدولة المستمر على تطوير بيئة السفر وتقديم تجربة سياحية أكثر تطورًا وجودة.

حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار، رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية.

