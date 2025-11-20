مدير معهد ناصر يكرم المتميزين في وحدتي الأورام ونفقة الدولة

المصريون في فرنسا يتوافدون على السفارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان

كّرم الدكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر، يرافقه الدكتورة مي عبد الباسط، مدير مركز الأورام بالمعهد، مجموعة من العاملين بمركز الأورام من فريق ميكنة الملف الطبي والإحصاء الإلكتروني، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنجاز الأعمال المكلّفين بها بكفاءة عالية وفي وقت قياسي.

شمل التكريم العاملين بشبكة قرارات نفقة الدولة تقديرًا لتميّزهم في أداء مهامهم، إضافة إلى تكريم رؤساء الأقسام ممثّلين عن فرق العمل المختلفة، تأكيدًا لدور العمل الجماعي وأثره في تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمترددين على المعهد.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص إدارة معهد ناصر على ترسيخ بيئة عمل داعمة تُقدّر الجهد وتحتفي بالعطاء، بما يحفّز الجميع على المزيد من التطوير والارتقاء بجودة الخدمة الصحية.

