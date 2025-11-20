ارتفاع الحرارة مستمر.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس لمدة 5 أيام اعتبارً من السبت 22 نوفمبر وحتى الأربعاء 26 نوفمبر الجاري.

وأعلنت الأرصاد، في بيان، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود يومي السبت والأحد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى طقس حار خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يكون معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية: 27–28 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري: 31–33 درجة، وجنوب البلاد: 32–35 درجة.

كما تتكون شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ويوجد من السبت 22 نوفمبر حتى الأحد 23 نوفمبر نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد، على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

بعد الإقبال الكبير.. إجراءات المتحف المصري للتغلب على زيادة أعداد الزائرين

كيف نجحت وزارة الزراعة في إنتاج الفاكهة الإستوائية؟