متحدث الوزراء يعلن موعد اكتمال مشروع الضبعة النووي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، التزام الدولة بالجدول الزمني المحدد لاستكمال أحد أهم المشروعات القومية، موضحًا أن مشروع محطة الضبعة النووية سيكتمل بالكامل عام 2029.

وأوضح "الحمصاني"، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع الضبعة يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز قدراتها الإنتاجية، ورفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع العمل على الوصول إلى هذه النسبة قبل الموعد المحدد قدر الإمكان.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى الأهمية التاريخية لمحطة الضبعة النووية، واصفًا إياها بأنها نقلة نوعية في مسار التصنيع والطاقة في مصر، لافتًا إلى وجود جهود مكثفة لبدء التشغيل الجزئي للمحطة في عام 2026، على أن يستكمل المشروع بالكامل وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

في سياق آخر، تحدث "الحمصاني"، عن محور قناة السويس، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي للقناة والمنطقة الاقتصادية التابعة لها يمنحها مكانة متميزة على خريطة التجارة العالمية.

وأضاف أن هذه الميزة يمكن استثمارها لإقامة مناطق صناعية واقتصادية متكاملة على هذا الممر الملاحي الحيوي، ليصبح محور قناة السويس مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى حجم التطوير والاستثمارات التي شهدها هذا المحور مقارنة بما كان عليه قبل سنوات، مؤكدًا أن المشروعات القائمة لا تقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل تسهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب، وزيادة الصادرات، وجذب العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا:

بعد الإقبال الكبير.. إجراءات المتحف المصري للتغلب على زيادة أعداد الزائرين

كيف نجحت وزارة الزراعة في إنتاج الفاكهة الإستوائية؟

أسعار الإقامة الفندقية بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم