مصر تؤكد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني

كتب : محمد أبو بكر

05:30 م 20/11/2025
    محمد جبران خلال اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية (4)
    محمد جبران خلال اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية (3)
    محمد جبران خلال اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية (2)

شارك وفد مصر برئاسة محمد جبران، وزير العمل، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار فعاليات برنامج التعاون الإنمائي للأراضي العربية المحتلة، بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم في جنيف، وممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء.

وأكد الوفد المصري، موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية تمكين الحكومة الفلسطينية من قيادة جهود التعافي واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، أكد وفد مصر أن تمكين الحكومة الفلسطينية يمثل أولوية قصوى، وأن دعم جهود التعافي الاقتصادي ضرورة ملحّة.

كما دعا إلى تعزيز برامج "النقد مقابل العمل" ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب الفلسطيني، ومعالجة فجوات تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية.

وشدد الوفد، على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وأكد الوفد المصري، تطلع مصر إلى مساندة جميع أعضاء مجلس الإدارة للتعديلات المقدمة من المجموعة العربية على نقاط القرار، بما يعزز العدالة الاجتماعية وحقوق العمل وبيئة العمل اللائق في المناطق المتأثرة.

