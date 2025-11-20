إعلان

الرئيس السيسي يشيد بالتجربة التنموية الكورية

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

04:39 م 20/11/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة في كافة المجالات وبالأخص المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، وكذا في مجال التعليم، مشيدًا بالتجربة التنموية الكورية، ومعربًا عن تطلع مصر لزيادة حجم أعمال الشركات الكورية واستثماراتها في مختلف القطاعات ذات الأولوية، خاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وبناء السفن، والذكاء الاصطناعي، والبتروكيماويات والتعدين، مع التركيز على توطين هذه الصناعات داخل مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، اليوم الخميس، الرئيس "لي جاي ميونغ" رئيس جمهورية كوريا وقرينته.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية تضمنت استعراضاً لحرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين، والتقاط صورة تذكارية للرئيسين وقرينتيهما، أعقبها عقد جلسة مشاورات مغلقة بين الزعيمين، تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي التجربة التنموية الكورية الرئيس السيسي

