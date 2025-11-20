محافظ القاهرة: الاستثمار في الأطفال أساس بناء الجمهورية الجديدة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نيابةً عن السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، فعاليات الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي للأمومة والطفولة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر".

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خلال كلمته، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بحماية ورعاية الطفل المصري، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يدعو إلى الاستثمار في البشر وبناء الإنسان على المستويات الصحية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي انعكس في العديد من المبادرات والقوانين التي شكلت مظلة حماية قوية للأطفال.

وأوضح محافظ القاهرة أنه في إطار رؤية الجمهورية الجديدة التي تستهدف نهضة متكاملة في مختلف المجالات التنموية، تأتي قضية الطفولة كأحد الأسس المحورية لبناء مستقبل واعد، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الأطفال يمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان، وهو ما يجعلهم محورًا رئيسيًا ضمن خطط التنمية المستدامة للدولة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية حققت خطوات ملموسة في دعم وإنفاذ حقوق الأطفال، من خلال تعزيز الإطار المؤسسي وتطوير الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بحماية الطفل، إلى جانب إطلاق العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع والابتكار في بيئة آمنة وصحية.

وحضر الاحتفالية كل من الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمستشار أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وناتاليا وندر روسي ممثلة منظمة اليونيسف في مصر.

