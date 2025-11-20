أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية الدور الذى تقوم به هيئة الصرف في مجال تطهير وصيانة المصارف الزراعية وشبكات الصرف المغطى بما يحافظ على هذه المنظومة المهمة، والتي تعد أحد عناصر التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه.



وأشار "سويلم" خلال اجتماعه لمتابعة حالة منظومة الصرف الزراعي، إلى ضرورة التوسع في تنفيذ محطات لامركزية على شبكة المصارف الزراعية لاستخدامها في معالجة مياه الصرف الزراعي في بعض المواقع ذات الملوحة العالية، وبالتالي زيادة كميات المياه التي يتم معالجتها في مصر اسوة بما قامت به الدولة المصرية للاستفادة من معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة .



واستعرض الدكتور هاني سويلم موقف تطهير المصارف الزراعية، حيث تم خلال العام المائي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ١١ ألف كيلومتر حتى تاريخه، حيث أسهم تطهير المصارف في تمكينها من استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي عوائق وضمان جاهزيتها في التعامل مع أي طوارئ أو ازدحامات مائية خلال موسم الأمطار الغزيرة والسيول.



كما تم خلال العام المائي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ تجريف ١.٦٠ مليون متر مكعب، وتمهيد جسور مصارف زراعية بأطوال تصل إلى ٤٩٠ كيلومتر، وتطهير حوالى ٥٧٠ ألف غرفة من غرف شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل لشبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ١.٧٠ مليون فدان.



وفي مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى فقد انتهت الوزارة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١٣ ألف فدان من الزمام المستهدف المقدر بــ ٦٠ ألف فدان، وخلال المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومي الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦)، فقد تم نهو إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٧٢ ألف فدان بالمرحلة الثانية، و زمام ١٩٩ ألف فدان بالمرحلة الثالثة، وجارى التنفيذ والطرح في زمام ١٧ ألف فدان أخرى، كما يجرى الإعداد لإطلاق"البرنامج القومي الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان.



ووجه "سويلم" بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة، ومواصلة التنسيق مع مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية استعداداً لموسم الأمطار والسيول وضبط المناسيب أمام المحطات، بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الإفتراضي ضمن أعمال البرنامج القومي الثالث للصرف.