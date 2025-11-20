شهد المتحف المصري الكبير خلال الأسابيع الأولى منذ افتتاحه إقبالًا كبيرًا من الزائرين سواء المصريين أو السائحين.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن إدارة المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه أصدرت عددًَا من القرارات التنظيمية المهمة خاصة بعدما شهد المتحف إقبالًا.

الحجز الإلكتروني في عطلة نهاية الأسبوع

أوضح "غنيم"، في تصريحات لمصراوي، أن إدارة المتحف الكبير قررت قصر زيارة المتحف يومي الجمعة والسبت على الحجز المسبق عبر الإنترنت فقط، مع إيقاف إمكانية شراء التذاكر من شباك الحجز خلال هذين اليومين، وذلك للسيطرة على كثافة الزوار داخل القاعات الأثرية والحفاظ على جودة تجربة الزيارة.

تحديد عدد الزوار وفق الموسم السياحي

وبيّن الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن القرارات شملت تحديد عدد معين من الزوار المصريين والأجانب، يختلف حسب المواسم السياحية وفترات الإجازات والعطلات الرسمية، بما يسمح بإدارة أفضل لحركة الدخول ومنع التكدس داخل المتحف.

آلية جديدة للمواعيد المحددة للتذاكر.

وأشار إلى أن إدارة المتحف بدأت تطبيق نظام المواعيد المسبقة لحجز التذاكر اعتباراً من 16 نوفمبر الجاري، بحيث يتضمن تذكرة الزيارة موعد الدخول الرسمي، مع منح الزائر فترة سماح تصل إلى ساعتين من الوقت المدون على التذكرة للدخول إلى المتحف.

وأكد أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل، سيتم الاعتماد الكامل على نظام الحجز الإلكتروني للتذاكر، دون أي تعامل ورقي أو شراء مباشر من المنافذ.

تخصيص منصة "رحلة" لحجوزات الزيارات المدرسية

وأوضح، أن إدارة المتحف خصصت منصة رحلة لتكون الجهة الوحيدة المختصة بحجز زيارات المدارس داخل مصر، بهدف توحيد قنوات الحجز وضمان التنظيم السليم للرحلات التعليمية.

وبين أنه سيتم تنفيذ دراسة دورية لرصد أعداد الزوار المتواجدين داخل المتحف والتأكد من عدم تجاوز السعة القصوى للزيارة، بالإضافة إلى وجود عدادات خاصة لقياس كثافات الحركة داخل قاعة توت عنخ آمون وباقي القاعات.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء أمام السيسي وبوتين: بدأنا فعليًّا عصر الطاقة النووية في مصر

"الأوقاف" تنفي إصدار صكوك لتمويل تطوير العقارات بـ 30 مليار جنيه