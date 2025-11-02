وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير يحمل رسائل متعددة

أكد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يحمل رسائل متعددة.

وقال فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الرسالة الأولى "تاريخ المستقبل"، مشيرًا إلى أن المصريين بناؤون منذ الأزل، وأن الحضارة لا تزدهر إلا بالسلام كما أكدت كل الحقب التاريخية، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي جمّلت هذه الرسائل بقوة ووضوح.

وأضاف أن الرسالة الثانية هي عظمة الإنجاز نفسه. وأشار إلى أنه وجد 99.9% من العمل مكتملًا عند توليه المسؤولية، فكان دوره إكمال اللمسات البسيطة مثل الافتتاح التجريبي ومتابعة التشغيل النهائي، مؤكدًا أن صديقًا حذّره من مخاطر الفشل في الـ0.1% المتبقية، لكنه نجح بفضل الفريق الذي عمل 17 عامًا.

وتابع فتحي أن الشرف الأكبر يعود للعاملين، مؤكدًا أن الفرحة في عيونهم لا تُضاهى، مشددًا على دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيادة عاطف مفتاح في نقل المركب.

وأشاد الوزير بمساهمات اليابانيين في تمويل بناء المتحف المصري الكبير، موضحًا أن القرض الياباني الميسر (82-83% من التكلفة) يُسدَّد على سنوات طويلة.

وأكد أن الاقبال السياحي تجاوز التوقعات، مشيرًا إلى وصول من 5 إلى 6 آلاف زائر يوميًا في التجريبي، متوقعًا 15 ألفًا يوميًا بعد الافتتاح الكامل، مشددًا على تنظيم المواعيد لاستيعاب الزحام في ساعات الذروة.

وأكد أن مصر أصبحت مقصدًا راسخًا في الاذهان، مشيرًا إلى تنويع الأنماط السياحية، حيث يضيف المتحف يومًا أو أكثر للبرامج، مما يحقق عوائد اقتصادية مزدوجة.