أحمد موسى يطالب بتدريس اللغة المصرية القديمة لحماية الهوية من التشويه

طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة تدريس اللغة المصرية القديمة في المدارس للأطفال والشباب، مؤكدًا أن هذا يشكل جزءًا أساسيًا من تاريخ مصر وهويتها.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" موجهًا دعوة لوزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف: "أطالب بالبدء في تعليم تاريخ مصر وهويتها ولغتها القديمة والتي سيتيح للأجيال المقبلة فهم حضارتهم وحمايتها من محاولات التشويه".

وأشار موسى إلى أن مليارات الأموال أنفقت سابقًا في محاولات تدمير الهوية المصرية، معتبرًا أن الأحداث الأخيرة أكدت فشل كل هذه المخططات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لقد شاهدنا بحماس كيف شاركت الأسر والأطفال والشباب في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، مما يعكس اهتمامهم الجدي بتراث بلادهم".

أكد على أهمية تنظيم رحلات تعليمية منتظمة للطلاب إلى المتاحف والمواقع الأثرية، مشيرًا إلى أن الربط بين المعرفة النظرية والتجربة المباشرة يسهم في تعزيز الانتماء الوطني.

وأوضح مقدم "على مسؤوليتي" أن الاهتمام بالتاريخ المصري ليس مجرد واجب ثقافي، بل هو وسيلة لغرس الوعي الحضاري منذ الصغر.

وعن جهود استعادة الآثار المهربة، قال موسى: "مصر تناشد دول العالم إعادة الآثار المسروقة، وقد استجابت هولندا بالفعل وأعادت جزءاً منها"، مشيرًا إلى أن أقدم قطعة أثرية معروضة في المتحف المصري الكبير يعود عمرها إلى نحو 700 ألف سنة.