رئيس وزراء هولندا يعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر

أكد ديك شوف، رئيس وزراء هولندا، أن بلاده ستعيد إلى مصر قطعة أثرية نادرة، وهي رأس حجري من سلالة الملك تحتمس الثالث، كانت قد نُقلت إلى أحد المعارض الفنية في هولندا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس احترام بلاده للتراث الإنساني وحرصها على دعم جهود مصر في استعادة آثارها التاريخية.

وأشار ديك في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه أجرى زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية برفقة رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ورئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن، في إطار التعاون المشترك بين دول البنلوكس ومصر.

وأضاف: إن اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول العلاقات الثنائية الواسعة بين الجانبين، خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر في مجالات الطاقة المتجددة ومشروعات المياه.

وأضاف رئيس الوزراء الهولندي، أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك تطورات الأزمة في غزة، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به مصر كوسيط رئيسي في جهود وقف إطلاق النار ودفع خطة السلام إلى الأمام، رغم هشاشة الوضع الحالي.

كما ناقش الجانبان تصاعد الأعمال الوحشية في السودان، حيث شدّد روته على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف العنف ومعالجة الأزمة الإنسانية هناك.