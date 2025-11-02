انتصار السيسي: مصر ظهرت في أبهى صورها تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، السيد ليفيو إيونوت موشتينو وزير الدفاع الرومانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين الجانبين في العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الروماني عن تقديره لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، متطلعًا أن تشهد المرحلة القادمة تعزيز العلاقات المشتركة على الصعيد العسكري بين القوات المسلحة المصرية والرومانية.

كما وقع وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين تدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والرومانية.