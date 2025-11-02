كيف أفشلت مصر خطة لإدخال رموز صهيونية للمتحف الكبير؟.. شقرة يكشف

كتب- محمد شاكر:

فجر الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث، مفاجأة من العيار الثقيل، تذاع لأول مرة، مؤكدا أن العدو كان يريد أن يصبغ المتحف المصري الكبير، بصبغة يهودية عن طريق إضافة رموز صهيونية من المفردات اليهودية كالشمعدان وغيرها.



وقال شقرة في تصريحات لنشأت الديهي في برنامجه بالورقة والقلم، على قناة تن: الماكيت الذي تقدمت به شركة أيرلندية لتنفيذ سور المتحف، كان يريد أن يضع على سور المتحف صبغة يهودية وكتبت تقريرا مطولا بأن هذه الرسوم بها دلالات صهيونية، وفندت في التقرير كل هذه المحاولات وبالفعل تم تغييرها.



وحذر شقرة من الانسياق خلف بعض الشركات العالمية التي تنفذ بعض الأعمال في مصر لأن بعضها يكون مخترقا من العدو، قائلا: كنت مدير مركز الشرق الأوسط وتم استدعائي "الحق شوف لنا ده"، فجبت المصادر والمراجع التي تتحدث عن هذا الأمر، مشيراً إلى أنه عاد إلى الدكتور عبدالوهاب المسيري، وتم طرد الشركة الأيرلندية من تنفيذ مشروع سور المتحف.



وأضاف شقرة: واستدعيت لكتابة تقرير حول هذا الأمر، وكان معي شخصية مهمة، ورفضنا هذا العرض من الشركة الأيرلندية.



