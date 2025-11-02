أمطار خفيفة على بعض مناطق مدينة 6 أكتوبر.. تفاصيل

شهدت مدينة 6 أكتوبر اليوم سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق المتفرقة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير الآن إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد والقاهرة الكبرى.

وقد يصاحب ذلك نشاط رياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق، والأجواء خريفية الآن على أغلب الأنحاء.

