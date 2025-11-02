إعلان

افتتاح المتحف المصري الكبير.. كواليس مشاركة محمد وياسين منصور


كتب- محمد شاكر:

01:40 ص 02/11/2025
تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء أمس السبت، الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثا استثنائيا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة ٧٩ وفدا رسميا، من بينهم ٣٩ وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ورصدت كاميرا موقع "مصراوي"، كواليس حضور رجلي الأعمال ياسين منصور ومحمد منصور وزير النقل الأسبق حفل المتحف المصري الكبير.

وشهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اهتمامًا إعلاميًا غير مسبوق، حيث أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات عن منحها تصاريح تغطية لأكثر من 450 مراسلًا دوليًا يمثلون ما يقرب من 180 وسيلة إعلامية عالمية من المراسلين المقيمين في مصر، لنقل فعاليات الحدث التاريخي لحظة بلحظة إلى مختلف دول العالم.

ويأتي افتتاح المتحف على بعد خطوات من أهرامات الجيزة الخالدة، حيث يطل هذا المشروع الضخم ليكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهي حضارة مصر القديمة الساحرة، ليمثل جسرا زمنيا يربط الماضي العريق بالحاضر الواعد، ومتحفًا حديثًا بمواصفات عالمية ليحكي للعالم قصة آلاف السنين من الإبداع والإنجاز.

