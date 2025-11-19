أسعار الإقامة الفندقية بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم

كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمدينة مرسى علم، عن متوسط تكلفة إقامة السائح في أبرز المناطق السياحية المصرية، مشيرًا إلى تفاوت الأسعار حسب المدينة وفئة الفندق.

أوضح "عبد اللطيف"، في تصريحات لمصراوي، أن متوسط إقامة السائح في شرم الشيخ والغردقة يبدأ من 30 يورو للليلة، ويصل إلى 230 يورو، بحسب تصنيف الفندق ونوع الغرفة.

وأضاف أن الغرف في فنادق الخمس نجوم تتراوح بين 400 و500 يورو في الليلة.

وأشار رئيس جمعية مستثمري السياحة، إلى أن الإقامة في مرسى علم تتراوح أسعارها بين 40 و120 دولار للفرد في الليلة.

بين "عبد اللطيف"، أن القاهرة والجيزة تشهد أسعار إقامة تبدأ من 30 دولارا للفرد في الليلة، وتصل إلى 70 أو 80 دولار، بحسب نوع الفندق وموقعه، فيما تصل أسعار الغرف في فنادق الخمس نجوم إلى 120 دولار وحتى 200 أو 250 دولار في الليلة، متأثرة بعوامل الموسم السياحي والخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف، أن السوق السياحي المصري يقدم خيارات متنوعة تتناسب مع كافة الميزانيات، مع اختلاف الأسعار حسب تصنيف الفندق، المدينة، وفترة الزيارة، وهو ما يسهم في جذب السائحين من مختلف الجنسيات.

