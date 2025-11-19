أشاد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الاهتمام بإخراج جيل مميز في قطاع الرياضة ومختلف المجالات؛ مثل لاعب مصر العالمي محمد صلاح .

وأكد رئيس لجنة الشباب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح الرياضة المصرية والرياضيين، اهتمامًا غير مسبوق، وهو ما انعكس على تحقيق المنتخبات الوطنية عددًا كبيرًا من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية، لافتًا إلى أن مصر غنية بالمواهب التي تحتاج إلى رعاية واهتمام كبير من الأندية .

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن مصر بها عدد كبير من اللاعبين؛ أمثال اللاعب الدولي محمد صلاح، وهو ما يتطلب من الأندية عودة نظام الكشافين الذين يبحثون عن المواهب الرياضية في القرى والأقاليم، مؤكدًا أننا لدينا آلاف المواهب المتعددة؛ مثل محمد صلاح في الرياضة ومختلف المجالات، وهم في حاجة إلى اكتشافهم وعمل برامج رعاية وأكاديميات وطنية تابعة للدولة المصرية، ومدارس تحت مظلة الدولة، حتى يخرجوا للعالمية بشكل احترافي، لافتًا إلى أهمية اكتشاف تلك المواهب و إعدادها إعدادًا جيدًا للبطولات وليس للهواية فقط.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أهمية إعداد الناشئين بصورة جيدة من مختلف الجوانب، فهم في حاجة إلى تعلم اللغة الأجنبية؛ حتى لا يصطدموا بالعواقب الخاصة باللغة في ما بعد، فكل هذه الأمور تندرج ضمن الاستراتيجية التي نضع أعينها عليها حتى نستطيع الاستفادة من ثروتنا البشرية "ونطلع 1000 محمد صلاح".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في حوار مع طلاب أكاديمية الشرطة، أمس، أننا لو امتلكنا أفضل مدرسة كرة كمنشأة، فلن يخرج لاعب كرة جيد إن لم يكن هناك أساس للنظام العام، مضيفًا: "هل البلد الذي يضم 60 مليون شاب لا يستطيع إخراج 6 آلاف لاعب كرة مثل محمد صلاح؟!