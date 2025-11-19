الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية صفحة جديدة في تاريخ مصر

القاهرة - أ ش أ:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن بدء وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية يمثل صفحة جديدة في تاريخ مصر.

وخلال مراسم بدء وضع الهيكل، أعرب الرئيس السيسي -في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس- عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المشاركة في هذه الفعالية التاريخية، ودعمه المستمر للمشروع الاستراتيجي، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية توريد الوقود النووي لاستمرار تشغيل المفاعل.

وأوضح الرئيس السيسي أن المشروع جاء نتيجة جهود مشتركة وعلاقات استراتيجية وثيقة بين مصر وروسيا، قائلًا إن هذه العلاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتجاوزت مختلف العقبات الإقليمية لتحقيق هذا الإنجاز، مضيفًا أن التعاون بين البلدين يمتد إلى مشاريع عدة منذ ستينيات من القرن الماضي.