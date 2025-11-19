إعلان

بوتين: محطة الضبعة نموذج ناجح للتعاون المصري- الروسي.. وعلاقاتنا تزداد قوة

كتب : محمد عبدالناصر

01:03 م 19/11/2025

فلاديمير بوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعمق العلاقات بين مصر وروسيا، مؤكدًا أن محطة الضبعة النووية تمثل أحد أهم مشروعات التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة بوتين، اليوم الأربعاء، في مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بالمحطة.

وقال بوتين إن محطة الضبعة النووية تُعد مشروعًا ناجحًا يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد لعقود طويلة، حيث شارك الخبراء الروس في دعم الاقتصاد المصري عبر مشروعات كبرى في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية؛ ومنها المساهمة في بناء السد العالي بأسوان، وغيره من المشروعات التي أصبحت شاهدة على عمق هذا التعاون.

وأضاف الرئيس الروسي أن العلاقات بين البلدين لها جذور تاريخية راسخة، وسوف تستمر في النمو والتطور خلال السنوات المقبلة.

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا ارتفع بنحو الثلث مقارنةً بالعام الماضي.

وأكد بوتين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع روسيا في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أوسع لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

اقرأ أيضًا:

يصل لـ2000 جنيه.. تفاصيل رفع حافز التدريس حتى أكتوبر المقبل

قرار مهم للمرشحين لرئاسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وموعد المقابلات

مفاجأة ولي أمر طالب الإسكندرية تقلب رواية فيديو تعنيف المعلم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلاديمير بوتين محطة الضبعة روسيا مصر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم