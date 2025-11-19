أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعمق العلاقات بين مصر وروسيا، مؤكدًا أن محطة الضبعة النووية تمثل أحد أهم مشروعات التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة بوتين، اليوم الأربعاء، في مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بالمحطة.

وقال بوتين إن محطة الضبعة النووية تُعد مشروعًا ناجحًا يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد لعقود طويلة، حيث شارك الخبراء الروس في دعم الاقتصاد المصري عبر مشروعات كبرى في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية؛ ومنها المساهمة في بناء السد العالي بأسوان، وغيره من المشروعات التي أصبحت شاهدة على عمق هذا التعاون.

وأضاف الرئيس الروسي أن العلاقات بين البلدين لها جذور تاريخية راسخة، وسوف تستمر في النمو والتطور خلال السنوات المقبلة.

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا ارتفع بنحو الثلث مقارنةً بالعام الماضي.

وأكد بوتين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع روسيا في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أوسع لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

