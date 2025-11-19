خاص.. موعد صرف "الكهرباء" الدفعة الثانية من حافز تحقيق الأهداف

كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الأسبوع المقبل سوف تبدأ شركات القطاع صرف الدفعة الثانية من حافز تحقيق الأهداف، بواقع ٣ أشهر من إجمالي ١٢ شهرًا تم إقرارها من الشركة القابضة للكهرباء.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه سيتم أيضًا صرف الدفعة الثالثة من الحافز في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، إضافةً إلى صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من الحافز نهاية شهر يناير ٢٠٢٦ المقبل.

ونوه المصدر بأن الجمعية العامة للشركات لم تناقش إقرار أية زيادات جديدة متعلقة برواتب رؤساء الشركات القابضة والأعضاء المتفرغين وجميع رؤساء الشركات، مشيرًا إلى أن الرواتب التي يتقاضاها جميع رؤساء الشركات ثابتة منذ ٣ سنوات، ولم تتغير بعد، بالإضافة إلى بدل جلسات مجلس الإدارة المقرر لكل عضو، ومحدد بـ٣ آلاف جنيه.

وأكد المصدر صعوبة صرف الحافز مرة واحدة؛ لما يمثله من مبالغ مالية كبيرة تحتاج إلى سيولة لا يستطيع القطاع الوفاء بها.

اقرأ أيضاً:



يصل لـ 2000 جنيه.. تفاصيل رفع حافز التدريس حتى أكتوبر المقبل







قرار مهم للمرشحين لرئاسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وموعد المقابلات







مفاجأة ولي أمر طالب الإسكندرية تقلب رواية فيديو تعنيف المعلم



