الثقافة تصدر كتاب "ظلال طه حسين"

كتب- محمد شاكر:

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "ظلال طه حسين.. خصومة مجهولة في مرايا التأويل" للدكتور مصطفى سليم، ضمن إصدارات سلسلة كتابات نقدية.

يضم الكتاب أربعة فصول، الفصل الأول: نجيب البهبيتي إرث في ذاكرة النسيان، الفصل الثاني: طه حسين والبهبيتي.. معركة لم تسقط بالتقادم، الفصل الثالث: ثورة الشك بين طه والبهبيتي، الفصل الرابع: البهبيتي وناصر الدين الأسد - خصومة بين أطروحتين.

تدور قصة الكتاب حول حقيقة الخصومة المجهولة التي جرت بين الدكتور طه حسين وبين تلميذه نجيب البهبيتي منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتى وفاة الأخير في بداية التسعينيات، بعدما كتب ثلاثية استهدف فيها المستشرقين والعميد، ومع أهمية هذه الخصومة في مدونة وسجالات المعارك الأدبية التي دارت بين الرواد على مدى القرن الماضي فإنها سقطت من بين مروياته.

جاء بالغلاف: يعد الناقد المصري نجيب البهبيتي، أحد المنظرين الأوائل للتاريخ والأدب العربيين بما قدمه من جهد موسوعي في قضايا ومسائل التراث، رغم أن منجزه ظل صفحة مطوية في التاريخ الثقافي لهذه الحقبة المضطربة بما تضمنته من استعمار واستشراق، ويعود هذا لأسباب متعددة، يأتي في مقدمتها الخلاف الذي وقع بينه وبين أستاذه طه حسين. إذ كان البهبيتي تلميذا له.

أهمية المدونة النقدية للبهبيتي (1908 - 1992) تتمثل في المحاولة الرائدة لإعادة النظر في الأدب والتاريخ العربي القديم، والسعي نحو تقديم سردية عربية للوقائع في مواجهة نظيرتها الغربية بما تضمنته من نتائج لم يحالفها الصواب، تعصب لها بعض المستشرقين في مقدمتهم نولدكه ومرجليوت بداية القرن العشرين اتسمت بقليل من العلم، وكثير من التصورات، وفق ما رصد الدكتور عبد المنعم تليمة خلال مؤلفه "في الشعر الجاهلي الكتاب والقضية".

كما تتضمن الدراسة مراجعة نقدية لمزاعم البهبيتي بانتحال العلامة ناصر الدين الأسد كتابه العمدة "مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية"، من كتاب "تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري" الذي قدمه البهبيتي قبله بخمس سنوات، وهي مزاعم ظل مسكوتا عنها في تاريخ الأدب الحديث لربع قرن.

د. مصطفى سليم، صحفي وروائي وباحث مصري، حصل على الدكتوراه في النقد الأدبي، له العديد من المقالات والدراسات بالمجلات والصحف والمواقع العربية، صدر له 7 كتب تنوعت ما بين النقد والرواية والقصة القصيرة، فازت روايته "سفر المرايا" بجائزة دبي 2013، وترشحت روايته "الليالي العمياء" إلى القائمة الطويلة لجائزة كتارا للرواية العربية2023، كما شارك في كتابة عدد من الحلقات الوثائقية لبرنامج "تلك شهادتي".

سلسلة "كتابات نقدية" تعنى بنشر الكتابات النقدية القديمة والحديثة والمعاصرة النظري منها والتطبيقي من أجل تواصل مثمر مع فنون الأدب، وهي إحدى سلاسل إصدارات الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان. مدير تحرير السلسلة محمد التابعي، سكرتير التحرير عبد العليم عبد الفتاح، وتصميم الغلاف عماد عبد الغني.