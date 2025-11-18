أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارًا تفاعليًا مع المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، تناول خلاله أبرز القضايا الداخلية والتطورات الإقليمية، إلى جانب التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية.

وشهد الحوار التفاعلي الذي أجراه الرئيس السيسي مع نقاشًا واسعًا حول أهم القضايا الداخلية، بدءًا من التحديات الاقتصادية وملف الدعم والدين العام، وصولًا إلى تطوير التعليم والرياضة وبناء الإنسان.

وأكد الرئيس أن إصلاح منظومة الدعم كان ضرورة لحماية الاقتصاد من الانهيار، رغم قسوة الإجراءات على المواطنين.

وتطرق الرئيس السيسي إلى أثر الدراما والإعلام على تشكيل الوعي العام، معتبرًا أن تقديم أنماط اجتماعية بعيدة عن الواقع ساهم في رفع سقف التوقعات لدى الشباب وارتفاع نسب الطلاق.

كما تناول معايير اختيار أعضاء المجالس النيابية، مؤكدًا أن الانتخابات هي عملية "انتقاء" من الشعب لمن يمثله، مع ضرورة الاختيار الصحيح لمرشح قادر على التطوير والقيادة.

وكشف الرئيس عن خطة لإنشاء مدينة إعلامية متطورة خلال ثلاث سنوات، والتوسع في قطاع السياحة بهدف مضاعفة أعداد السائحين.

ولمتابعة التغطية الكاملة لحديث الرئيس السيسي اليوم:

السيسي للمتقدمين لأكاديمية الشرطة: "عاوز أسمع منكم أسئلة وتعليقات وانتقادات"

شدد الرئيس السيسي على أن التطورات الداخلية أكدت على مدى تلاحم أبناء الشعب المصري وحرصه على العبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والإنجازات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي: "قلت لازم أحل مسألة مصر وفقرها"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قرارات إصلاح منظومة الدعم جاءت في إطار ضرورة حماية الاقتصاد المصري ومنع انهياره، رغم إدراكه الكامل مدى صعوبة تلك الإجراءات على المواطنين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي: "بلد فيها 60 مليون شاب منقدرش نطلع 6 آلاف محمد صلاح؟"

أكد الرئيس السيسي أن تطوير المنشآت ليس كافيًا لتحقيق التقدم، مشددًا على أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في نجاح أي منظومة تعليمية أو رياضية أو إدارية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"نسب الطلاق زادت ليه؟".. الرئيس السيسي يوجه انتقادًا للدراما

قال الرئيس السيسي إن نماذج العلاقات الاجتماعية التي تقدمها الأعمال الدرامية خلال عقود طويلة لم تعكس واقع الأسرة المصرية أو قيم الكفاح، بل ركزت على أنماط مرفهة ومبالغ فيها، وهو ما ساهم في رفع سقف التوقعات لدى الأجيال الجديدة، وإحداث فجوة بين الواقع والخيال، معتبرا أن ذلك تسبب في ارتفاع معدلات الطلاق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي عن رفع دعم الوقود: "أنا غليت غصب عني مش عايز الدين يزيد"

أكد الرئيس السيسي أن إمكانية تخفيض الدين العام أمر ممكن، لكنه يتطلب توافر مجموعة من الشروط في مقدمتها الإرادة الجماعية والوعي المجتمعي بحتمية الإصلاح الاقتصادي ومتطلباته.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي: "أنا جيت في وقت كل حاجة كانت على الأرض"

شدد الرئيس السيسي على أن بناء وعي حقيقي داخل المجتمع يتطلب وقتًا وجهدًا طويل المدى، موضحًا أن الإعلام والدراما يلعبان دورًا محوريًا في تشكيل المزاج العام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي: إنشاء مدينة للإعلام على أعلى مستوى خلال 3 سنوات

كشف الرئيس السيسي، عن إنشاء مدينة للإعلام على أعلى مستوى خلال 3 سنوات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"كأنه عريس جاي لأختك".. الرئيس السيسي يتحدث عن معايير انتخاب مرشحي البرلمان

علق الرئيس السيسي على ما شهدته انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، مؤكدا أن "الانتخابات عبارة عن انتقاء يقوم به الشعب المصري لمن سيمثلوه".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السيسي: نستهدف مضاعفة أعدد السائحين

أكد الرئيس السيسي، أن الدولة تستهدف مضاعفة أعدد السائحين القادمين إلى مصر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي: حجم الدعم المقدم للبوتاجاز يبلغ 30 مليار جنيه

أشار الرئيس السيسي، إلى أن مصروفات الدولة المصرية في أعقاب حرب 67 دفعتها إلى الاستدانة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي: الوعي بأهمية اختيار الشخص المناسب لا يقدر بثمن

أكد الرئيس السيسي، ضرورة توافر الوعى بمقتضيات الحفاظ على متطلبات الدولة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي: شباب مصر هم المستقبل

أكد الرئيس السيسي، إن العمل الجاد بجميع القطاعات هو الضمانة لتحقيق التقدم للبلاد، مشددا على أن شباب مصر هم المستقبل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا